WORLD TRAVEL MARKET 2026

La presidenta balear participa este lunes en la presentación de 'Illes Balears, cultura i cine' en la World Travel Market

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se traslada a Londres para participar en los actos previos al arranque de la World Travel Market, la feria internacional del turismo de la capital del Reino Unido.

Europa Press

Illes Balears |

La presidenta balear Marga Prohens en un acto de la World Travel Market de Londres
La presidenta balear Marga Prohens en un acto de la World Travel Market de Londres | CAIB

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en la presentación de la iniciativa 'Illes Balears, cultura y cine', que se celebrará en el Ayuntamiento de Westminster, en Londres, en el marco de los actos organizados por el Govern en la feria turística World Travel Market 2026.

Se trata del primer día de actividad en la feria, a la que también asistirán los consellers de Turismo y de Agricultura, Jaume Bauzá y Joan Simonet, respectivamente.

Al acto de presentción de la iniciativa asistirán la alcaldesa de Westminster, Karen Scarborough; el director del Atlàntida Film Fest, Jaume Ripoll; y el director del Mallorca Daily Bulletin, Jason Moore.

También estará presente el conseller de Turismo, Cultura y Deportes y la líder del Ejecutivo pronunciará unas palabras durante la presentación.

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