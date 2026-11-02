La presidenta balear participa este lunes en la presentación de 'Illes Balears, cultura i cine' en la World Travel Market

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en la presentación de la iniciativa 'Illes Balears, cultura y cine', que se celebrará en el Ayuntamiento de Westminster, en Londres, en el marco de los actos organizados por el Govern en la feria turística World Travel Market 2026.
Se trata del primer día de actividad en la feria, a la que también asistirán los consellers de Turismo y de Agricultura, Jaume Bauzá y Joan Simonet, respectivamente.
Al acto de presentción de la iniciativa asistirán la alcaldesa de Westminster, Karen Scarborough; el director del Atlàntida Film Fest, Jaume Ripoll; y el director del Mallorca Daily Bulletin, Jason Moore.
También estará presente el conseller de Turismo, Cultura y Deportes y la líder del Ejecutivo pronunciará unas palabras durante la presentación.