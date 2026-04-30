Por el precio de una vivienda en Formentera, se pueden adquirir 30 en Teruel

Formentera, Santa Eulària des Riu, Andratx, Sant Josep de sa Talaia y Calvià. Los cinco municipios con el precio de la vivienda más elevado de España en el primer trimestre de 2026 están en Baleares. Así lo recoge un análisis del portal inmobiliario pisos.com, que sitúa a Formentera a la cabeza con 10.027 euros por metro cuadrado y un precio medio de vivienda de 902.000 euros.

Le sigue Santa Eulària des Riu, con 9.107 euros/m² y una media de 819.604 euros, y Andratx, con 8.158 euros/m² y 734.231 euros de media. Completan el top cinco Sant Josep de sa Talaia, con 7.868 euros/m², y Calvià, con 7.565 euros/m².

El dominio balear no se queda ahí. Entre los veinte municipios más caros del país, doce son de las islas: Eivissa (7.358 €/m²), Sant Antoni de Portmany (7.112 €/m²), Sóller (5.925 €/m²), Santa Maria (5.870 €/m²), Santanyí (5.574 €/m²), Pollença (5.316 €/m²), Bunyola (5.120 €/m²) y Sant Lluís (5.055 €/m²).

Sóller y Andratx, las subidas más pronunciadas

En términos de evolución, Sóller ha registrado el mayor incremento interanual del trimestre, con una subida del 32,6%, seguida de cerca por Andratx, con un 32,2%.

El portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, apunta que "la combinación de suelo escaso, regulación restrictiva de la nueva construcción y una demanda internacional sin pausa configura un mercado donde los precios tienen muy poco margen de corrección a la baja".

Una vivienda en Formentera equivale a 30 en el municipio más barato de España

La brecha con el interior peninsular es abismal. En el extremo opuesto del ranking se encuentra Albalate del Arzobispo, en Teruel, con apenas 275 euros/m² y un precio medio de vivienda de 24.794 euros. Esto significa que una vivienda media en Formentera cuesta lo mismo que más de treinta en ese municipio turolense.

"Eso nos habla de dos realidades económicas y plantea una pregunta que va más allá del mercado: en qué medida el acceso a la propiedad sigue siendo universal o se está convirtiendo en un privilegio geográfico", ha reflexionado Font.