El precio del alquiler en Baleares sube un 5,4% en octubre en relación a 2025, y el de la vivienda usada, un 3'1%

El precio del alquiler en Baleares subió en octubre un 5’4% respecto al mismo mes del año pasado, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

El precio medio de una vivienda fue de 20’6 euros por metro cuadrado, situando a las Islas como la segunda provincia con el precio más alto. La subida del alquiler en España, no obstante, fue del 5’6 por ciento, por lo que la de las Islas estuvo dos décimas por debajo de la media.

En el caso de Palma, el incremento de los alquileres en octubre respecto a 2025 fue aún mayor, del 7’6%, y pese a que no fue la capital en la que se produjo un mayor subida, sí es la tercera ciudad española más cara, con 19’6 euros por metro cuadrado, sólo por detrás de Madrid y Barcelona, que superan los 20.

VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

Por otra parte, en el mismo mes el precio de la vivienda usada en Baleares aumentó un 3’1% respecto al año pasado, según otro estudio publicado por Fotocasa este mismo martes.

Así, una vivienda usada de 80 metros cuadrados en las Islas ha pasado de costar unos 416.000 euros a 429.000. En este caso, se trata del incremento interanual más bajo en 54 meses, desde mayo de 2022.

Por comunidades autónomas, Baleares es la que ha registrado el menor incremento del precio de la vivienda de segunda mano de España. No obstante, sigue siendo el territorio con el precio más alto por metro cuadrado.