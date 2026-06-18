Una de las pateras llegadas esta semana a Mallorca llevaba un cadáver a bordo

Una de las pateras llegadas a lo largo de esta semana a las costas de Mallorca llevaba el cadáver de una persona a bordo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar al fallecido y determinar las circunstancias de la muerte.

A lo largo de esta semana, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, han llegado a las costas de Mallorca -contando con Cabrera- cuatro embarcaciones con 78 migrantes a bordo.

En paralelo, la Policía Nacional ha abierto otra investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de otra persona, presumiblemente un migrante, que ha sido localizado en las costas de Menorca. Fue el pasado sábado, han detallado fuentes policiales, cuando un ciudadano avisó a los servicios de emergencias del hallazgo de un cuerpo sin vida en la cala de Macar de Binillautí.

Los bomberos rescataron el cuerpo, que se encontraba en una zona rocosa. Según las primeras pesquisas, se trata de un hombre que llevaba puesto un chaleco salvavidas de color rojo. La principal hipótesis, aunque no se descartan otras posibilidades, es que se trate de una persona migrante que habría perdido la vida durante su viaje en patera.

Con estos dos cadáveres ya son tres los que se han localizado en los últimos días en la costa de Baleares. El martes fue hallado otro, del que todavía no se conocen datos, en la zona de s'Estufador, en Formentera. En lo que va de año, según el recuento elaborado por Europa Press, han sido localizados más de una quincena de cuerpos sin vida. El año pasado se superó el medio centenar.