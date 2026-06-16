Entidades piden crear un complemento para las pensiones que sean inferiores al salario mínimo en Baleares

Un total de 151 personalidades del mundo social, cultural y académico y 40 entidades sociales, culturales, sindicales, vecinales y ecologistas han manifestado su apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) para crear un complemento para las pensiones públicas de Baleares que sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

Varias decenas de miembros de la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas, impulsora de la ILP, se han concentrado la mañana de este martes a las puertas del Parlament. Lo han hecho, según han explicado en un manifiesto que han leído dos de los portavoces, para reclamar que de apoyo a una medida a la que han prestado su apoyo 151 personalidades y 40 entidades y que sigue recogiendo firmas para proseguir con su tramitación.

Entre ellos destacan los escritores Antònia Vicens, Maria Antònia Perelló y Sebastià Alzamora; el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés; la activista de la PAH Àngela Pons; el activista LGTBIQ+ Jan Gómez; la jurista y activista Margalida Capellà; la abogada feminista Xisca Mas; el corredor de montaña Tòfol Castanyer, y numerosos profesores de la Universitat de les Illes Baleares (UIB). También las entidades GOB, PAH, Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, EAPN Baleares, Kellys Unión Baleares, Jubilados por Mallorca, CGT, CNT, USO, el Loby de Dones, la Coordinadora Feminista o Terraferida.

"Las adhesiones que hemos recibido demuestran que esta reivindicación va mucho más allá del movimiento pensionista. La sociedad balear entiende que no es aceptable que personas que han trabajado toda la vida deban vivir con pensiones insuficientes. Garantizar una vida digna para la gente mayor es una cuestión de justicia social", ha sostenido el portavoz de la Coordinadora Pep Juárez.

Otra de las líderes de la plataforma, Maribel Alcázar, ha señalado que sigue siendo necesario que "miles de personas firmen la ILP para que el Parlament escuche este clamor social". "Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa en defensa de la dignidad, los derechos sociales y el bienestar de los pensionistas", ha subrayado.

La IPL plantea que el Govern establezca un complemento de carácter social destinado a las personas mayores de 60 años y a aquellas con incapacidad permanente absoluta que perciban pensiones inferiores al SMI y no dispongan de otros ingresos suficientes.

Esta propuesta, han subrayado los portavoces, busca garantizar que miles de personas puedan hacer frente a un coste de la vida cada vez más elevado y corregir una situación de "desigualdad" que afecta especialmente a las pensiones más bajas y a las mujeres.