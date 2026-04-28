El paro en Baleares cae en el primer trimestre un 4,5% respecto al mismo periodo de 2025

El paro subió en 39.800 personas en Baleares durante el primer trimestre hasta los 91.800 desempleados, un 76,5% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,79%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre en todas las ocasiones. En el primer trimestre se destruyeron en Baleares 40.800 puestos de trabajo (6,6% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 573.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 665.500 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 1.100 personas (0,17%). En el último año el paro se ha reducido en 4.400 personas (-4,6%) en Baleares y se han creado 19.300 empleos (+3,5%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 14.800 personas (2,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 22.400 mujeres (+95,3%), frente a un avance del paro masculino de 17.400 parados (+61,1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 45.900 y la tasa de paro femenino en el 14,48% . Por su parte, 45.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 13,16%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares aumentó en 7.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 28,69%.