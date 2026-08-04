El paro baja en julio un 2 % en Baleares respecto a hace un año

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en Baleares han tenido registrados a 24.882 desempleados en julio, 504 menos que el mismo mes del año pasado que suponen un descenso del 1,99 %, mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 3,5 % interanual, con 23.478 afiliaciones más hasta un total de 694.038.

En comparación con el mes anterior, el paro ha subido en 1.175 personas, un 4,9 % en el archipiélago, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Baleares ha superado los 690.000 afiliados a la Seguridad Social, con esos 694.038 que son 15.843 más que en junio, un 2,3 % más que hace un mes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por otro lado, Baleares ha registrado en julio 694.038 afiliados a la Seguridad Social, 15.843 más que el mes anterior (+2,84%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 23.478 trabajadores respecto a julio de 2025, un 3,5% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.282 cotizantes, de los cuales 9.009 están registrados como trabajadores del hogar y 2.856 como trabajadores agrarios. Además, hay 109.928 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.963 en el de trabajadores del mar.