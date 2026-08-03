Manuel Fraga (Copa del Rey MAPFRE): El Hispania de Felipe VI "era una renovación necesaria para la Armada”

La bahía de Palma ha dado el pistoletazo de salida a la Copa del Rey MAPFRE de Vela con la celebración de la jornada oficial de entrenamientos. Desde primera hora de la mañana, más de un centenar de embarcaciones han salido al agua para realizar las últimas pruebas y ajustes antes del inicio de la competición, que arrancará oficialmente este martes. Así lo hemos contado en la programación especial 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, en directo desde el Real Club Náutico de Palma.

Cerca de 1.500 regatistas participan en una de las grandes citas náuticas del Mediterráneo, una prueba que vuelve a situar al Real Club Náutico de Palma como epicentro de la vela internacional. El director de la regata, Manuel Fraga, ha destacado en Onda Cero la importancia del evento y el impacto que tiene para la ciudad y para la comunidad náutica balear.

Fraga también ha confirmado que el rey Felipe VI se ha estrenado este lunes a bordo del Hispania, el nuevo velero de la Armada con el que competirá en la regata. "Es un barco que viene de ganar la copa del rey, bajo el nombre de Vesper. No es de última generación, pero para la renovación que necesitaba el Ejército, creo que era necesario", ha explicado en los micrófonos de esta radio.

Además, la competición vivirá su edición número 44 y se acerca a un 50 aniversario que será posible tras conocerse la prolongación de la concesión del Real Club Náutico de Palma.

Desde el martes hasta el sábado, la bahía de Palma volverá a ofrecer uno de los mayores espectáculos de la vela internacional, con algunas de las mejores tripulaciones del mundo compitiendo por conquistar uno de los trofeos más prestigiosos del calendario estival.

Durante toda esta semana, Onda Cero Mallorca ofrecerá una cobertura especial de la regata con una programación en directo desde el Real Club Náutico de Palma. El equipo de ‘Más de Uno Mallorca’ trasladará toda la actualidad de la Copa del Rey MAPFRE, con sus protagonistas y todos los detalles de una de las competiciones más destacadas del calendario internacional de vela.