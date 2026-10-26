El Parlament aprobará la ley de capitalidad de Palma con los votos del PP, PSIB y MÉS

El pleno del Parlament aprobará este martes la proposición de ley de capitalidad de Palma, con la que se duplicará la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros anuales, con los votos del PP, del PSIB y de MÉS per Mallorca.

Lo han confirmado este lunes la diputada 'popular' Marga Durán, la socialista Mercedes Garrido y el ecosoberanista Ferran Rosa en sus respectivas ruedas de prensa previas a la sesión plenaria.

Durán ha celebrado que durante la tramitación parlamentaria el texto haya triplicado su número de artículos --de siete a 23--, lo que a su parecer permitirá "actualizar y reforzar el reconocimiento de Palma como capital, garantizar más recursos económicos y poner en marcha medidas vinculadas a la vivienda, los servicios públicos y la Policía Local".

Entre otras cuestiones, ha destacado la "agilización" de las licencias urbanísticas, el "refuerzo" de los servicios sociales municipales, la mejora de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, el "impulso" a la policía comunitaria o la creación de la figura de los agentes cívicos, que tendrán encomendada la garantía del cumplimiento de las ordenanzas.

"Fuimos quienes impulsamos la ley de capitalidad y ahora somos quienes volvemos a mejorarla, con medidas concretas y más recursos para el Ayuntamiento", ha celebrado.

Garrido, por su parte, ha confirmado que los socialistas mantendrán su postura y, como sucedió la primera vez que la ley llegó al pleno, votarán a favor de buena parte del articulado.

"Llegamos a acuerdos durante la tramitación y mantendremos el sentido del voto. Se vota artículo por artículo, habrá algunos votos positivos, otros negativos y otros de abstención", se ha limitado a decir la socialista.

Rosa, en su rueda de prensa, ha confirmado el cambio de sentido del voto de su partido, que tanto en el Ayuntamiento de Palma como en la admisión a trámite en la Cámara autonómica se opuso al texto, pero ha sido crítico con una tramitación en la que no se ha aceptado ninguna de sus enmiendas.

"Votaremos a favor, peros los millones de euros deben servir para tener unos servicios públicos de calidad y aquí no hay ninguna garantía que lo asegure. Los acabarán gastando en operaciones de marketing o en cosas que no son prioritarias", ha lamentado.

Entre otras cuestiones, el ecosoberanista ha echado en falta algunas de las medidas que propuso su grupo parlamentario para que la ley de capitalidad "no fuesen solo fondos sino un cambio en las normas del juego y los vecinos tuviesen servicios públicos de calidad".

Entre ellas ha mencionado la posibilidad de que el Ayuntamiento duplicara el impuesto de turismo sostenible (ITS), que pudiera ejercer el derecho de tanteo y retracto en las compraventas de vivienda o que pudiera fiar en otras administraciones la compra de solares para la construcción de nuevos equipamientos públicos.

"El PP tenía prisa por aprobar esta ley, la han colado en el último momento en el orden del día, y el único cambio que tiene es que el Ayuntamiento de Palma tendrá más millones", ha resumido.

El único grupo parlamentario que ha anunciado su voto en contra --lo hizo hace unas semanas-- es Vox, quien pese a apoyar su admisión a trámite en mayo ahora considera que la ley incluye enmiendas que son ajenas a su espíritu inicial y que les obligan a cambiar de postura.

El pleno también deberá decidir el martes si tramita por lectura única la proposición de ley para modificar el régimen patrimonial del matrimonio que hace dos semanas fue aprobada por unanimidad. En caso de se acepte esta vía rápida, los diputados votarán en ese mismo momento la aprobación de esta modificación del derecho civil propio que, a grandes rasgos, permite las herencias en vida entre cónyuges.

Durán ha dado por hecho que el texto, presentado de forma conjunta por todos los grupos parlamentarios, saldrá adelante por unanimidad y ha celebrado que, sin dejar de respetar "las raíces y las particularidades de cada isla", se vaya a poder dar un paso hacia la modernización del derecho civil balear.

Entre otras cuestiones, ha considerado que la modificación legislativa dará "más seguridad a las relaciones" y permitirá el "reconocimiento del trabajo familiar".

A estos dos textos legislativos se le sumarán el debate de dos mociones, una sobre políticas climáticas y otra sobre la ley agraria, y una interpelación sobre políticas públicas de vivienda, todas ellas impulsadas por el grupo socialista.

En cualquier caso, la sesión plenaria arrancará, como es costumbre, con la sesión de control. Los consellers deberán responder a preguntas relacionadas con la vivienda, la sanidad, la protección del medio ambiente o el turismo.

Otras versarán sobre temas de actualidad, como las deficiencias denunciadas en dos macrogranjas avícolas de Manacor, la polémica alrededor de la posible retirada de la estatua del Crist Rei de Sant Salvador de Felanitx o la filtración de datos personales de una mujer que fue desahuciada por un fondo buitre en Palma.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder a preguntas relacionadas con la defensa de los inquilinos (Unidas Podemos), las medidas para quienes no pueden alquiler o comprar una casa (MÉS per Mallorca), los disturbios ocurridos en Barcelona (Vox) y la "palabra dada" (PSIB).