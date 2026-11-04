Palma presenta un presupuesto de 670 millones de euros para 2027, un 6,9% más que este año

Las cuentas municipales, aprobadas por la Junta de Gobierno y las últimas de esta legislatura, son "por cuarto año consecutivo las más altas de la historia" del Ayuntamiento de Palma.

"Dan continuidad a nuestro proyecto de ciudad, que como hemos repetido, se centra en la cohesión social y territorial, la mejora de los servicios públicos esenciales, la atención de las necesidades de todos los barrios y el refuerzo de los equipamientos", ha dicho.

Martínez también ha destacado el esfuerzo de inversión en el mantenimiento y la limpieza, la seguridad, la movilidad, la vivienda, los servicios sociales, el deporte, la cultura y la modernización de la administración municipal.

EL APOYO DE VOX

Más allá del incremento de 43 millones de euros, una de las diferencias respecto a los presupuestos del año pasado es que, de inicio, no cuentan con el apoyo expreso del grupo municipal de Vox.

El alcalde, que hace un año presentó las cuentas de 2026 acompañado del portavoz de Vox, Fulgencio Coll -quien se declaró "cómplice" del proyecto-, ha confiado en que logrará los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa.

"Estoy convencido de que aquellos que quieren defender los intereses de los ciudadanos entenderán que el presupuesto es continuista y es mucho mejor. Y que, por lo tanto, todo aquel que quiera dar un mensaje a los ciudadanos de que quiere construir una ciudad mejor no harán otra cosa que aprobar los presupuestos", ha sostenido.

Hace unos meses, Fulgencio Coll dejó en el aire el apoyo de Vox a los presupuestos argumentado que el equipo de gobierno no había cumplido con el acuerdo programático que firmaron a principios de legislatura. Si esa postura se mantiene a día de hoy, ha señalado Martínez, es una pregunta que debe responder Coll y no él.

En cualquier caso, el primer edil ha "tendido la mano a todo el mundo" para que, a lo largo de la tramitación de las cuentas, se puedan introducir pequeñas modificaciones.