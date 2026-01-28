El Palma International Boat Show se presenta en Fitur con previsión de crecimiento y más de 20 millones de impacto económico

El Palma International Boat Show ha sido presentado en el stand de Baleares en Fitur, consolidándose como una de las grandes citas del sector náutico en el Mediterráneo. El salón se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo en el Moll Vell de Palma y convertirá, una vez más, a la capital balear en epicentro de la industria náutica internacional.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que la presentación en ferias internacionales como Fitur o la Boat Show de Düsseldorf responde a la necesidad de “salir fuera para poner en valor lo que se está haciendo en Baleares” y para constatar que el sector náutico balear goza de un gran reconocimiento a nivel internacional.

Según el conseller, durante los días del salón, “Palma será la capital del Mediterráneo y de la industria náutica a nivel mundial”, en una edición que vuelve a celebrarse en fechas estratégicas, coincidiendo con el arranque de la temporada turística.

Crecimiento del salón y más espacio expositivo

La organización del Palma International Boat Show, impulsada por la Conselleria a través de entidades del sector, prevé seguir creciendo ante la alta demanda de las empresas expositoras. En las últimas ediciones, el salón ya se ha ampliado hacia nuevas zonas del puerto, como el área destinada a grandes veleros, y este año continuará su expansión hacia el Paseo Marítimo.

“Cada vez más empresas nos piden más espacio. El que traía un barco ahora quiere traer dos o tres”, ha señalado Sáenz de San Pedro, quien ha subrayado que la industria náutica forma parte del ADN de Baleares, tanto por razones históricas como geográficas.

Impacto económico y proyección internacional

El impacto económico del Palma International Boat Show supera los 20 millones de euros, una cifra que, según el conseller, seguirá aumentando en futuras ediciones. Además, el salón se ha integrado recientemente en la Federación Internacional de Organizadores de Salones Náuticos, lo que refuerza su posicionamiento en el calendario internacional.

La edición de este año coincidirá, además, con un Paseo Marítimo renovado y con importantes inversiones en el entorno portuario, lo que contribuirá a mejorar la experiencia tanto para expositores como para visitantes. Con más de cuatro décadas de historia y 42 ediciones celebradas, el Palma International Boat Show continúa consolidándose como una cita clave para la náutica y un motor económico para Palma y el conjunto de Baleares.