Padres y madres del CEIPIEEM Son Serra se lamentan: "Nos movilizamos por nuestros hijos que ya no caben en el colegio"

Las familias del CEIPIEEM Son Serra reclaman un nuevo centro educativo en un solar de Son Peretó y denuncian la falta de espacio en unas instalaciones que consideran insuficientes para atender la creciente demanda del único colegio público integrado de música de Mallorca y premiado a nivel nacional por su currículum educativo.

Las familias del centro educativo Son Serra de Palma han intensificado sus movilizaciones para exigir a las administraciones la construcción de un nuevo centro educativo que permita dar respuesta a las necesidades actuales del alumnado. Así lo han explicado este martes en los micrófonos de Onda Cero Mallorca Anabel Morales y David Eduas, representantes de la asociación de familias del Centro Integrado de Enseñanzas Elementales de Música.

La reivindicación se centra en un solar de uso educativo ubicado en Son Peretó, a unos 600 metros del colegio actual. Según explicam, el terreno reúne las condiciones necesarias para albergar unas nuevas instalaciones que permitan resolver los problemas de espacio que arrastra el centro desde hace años.

“Es que físicamente no cabemos en el solar”, resume Eduas al explicar que ya se estudió una posible ampliación del edificio actual, construido en la década de los ochenta, pero que finalmente se descartó por falta de espacio.

El CEIPIEEM Son Serra es un centro singular dentro de la educación pública balear por integrar la enseñanza musical en el currículo ordinario. Una característica que requiere más aulas y espacios específicos para desarrollar el proyecto educativo. “Tenemos instaurado un currículo musical y eso conlleva la necesidad de más aulas”, explica Morales.

La falta de espacio afecta incluso a servicios básicos como el comedor escolar. Actualmente, alrededor de 250 alumnos utilizan este servicio, aunque el comedor solo dispone de capacidad para 120 plazas, lo que obliga a organizar varios turnos diarios. Además, parte del alumnado recibe clases por la tarde debido a las particularidades del programa educativo.

Las familias aseguran contar con el apoyo de asociaciones vecinales y de buena parte de la comunidad educativa. Su objetivo es que el Ayuntamiento de Palma ceda el solar a la Conselleria d’Educació para iniciar cuanto antes la tramitación del nuevo colegio.

Aunque reconocen que el proceso podría prolongarse entre tres y cuatro años, consideran imprescindible que las administraciones adopten un compromiso firme. “Llevamos muchos años reclamando que nos escuchen y que ayuden a dar a nuestros hijos la calidad educativa que necesitan”, señala Morales.

Mientras tanto, las movilizaciones continuarán hasta lograr una solución definitiva para un centro que sigue ganando alumnado pese a las limitaciones de sus instalaciones. Aquí pueden escuchar algunas de las reivindicaciones de estas familias que hoy han hablado en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.