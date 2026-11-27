El olivo es mucho más que uno de los símbolos del paisaje de Mallorca. Su historia atraviesa la mitología, el arte, la economía y las costumbres de las civilizaciones mediterráneas. Así lo ha explicado Aina Ferrero, museóloga y directora del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, en una nueva entrega de la sección ‘Salseo en el Museo’ de Onda Cero Mallorca, en el programa ‘Más de uno Mallorca’.

Ferrero ha invitado a los oyentes a descubrir los múltiples usos que ha tenido el aceite de oliva a lo largo de los siglos. Además de alimento, se utilizaba para iluminar las casas, cuidar la piel, participar en rituales religiosos y premiar a los deportistas. Una versatilidad que, según ha recordado, permite entender la importancia del olivo en la historia y en la cultura mediterránea.

Uno de los relatos centrales de esta entrega ha sido el mito de Atenea y Poseidón, que se enfrentaron por convertirse en protectores de una ciudad. Mientras Poseidón ofreció agua salada al golpear el suelo, Atenea regaló un olivo. Los habitantes eligieron el árbol y la ciudad acabó recibiendo el nombre de Atenas, en honor a la diosa. La historia quedó representada, entre otros lugares, en el frontón occidental del Partenón y ha inspirado numerosas obras artísticas que hoy pueden contemplarse en museos como el Louvre o el Palacio de Versalles.

La museóloga también ha recordado que en la antigua Grecia los vencedores de algunas competiciones deportivas recibían coronas de olivo y ánforas llenas de aceite. Algunas de estas piezas se conservan en el Metropolitan Museum de Nueva York y permiten conocer incluso qué competición había ganado el atleta. El aceite también se utilizaba para untar el cuerpo de los deportistas, que después retiraban la mezcla de aceite y arena con un instrumento metálico llamado estrígilo.

El olivo también tiene su espacio en los museos de Mallorca. Ferrero ha recomendado visitar el Museu de Manacor, donde se conservan lámparas de aceite procedentes de un antiguo pecio hallado en Porto Cristo y de la basílica de Son Peretó. También ha propuesto acercarse a la tafona de Cas Manascal para conocer un antiguo sistema de molino de sangre, llamado así porque funcionaba mediante tracción animal.

Una nueva ruta por el patrimonio que demuestra que, detrás de un producto tan cotidiano como el aceite de oliva, hay siglos de historia y cultura.