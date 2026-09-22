El Observatorio contra el absentismo aborda los proyectos vinculados a la nueva convocatoria de ayudas

Durante la sesión, según ha explicado en un comunicado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), las organizaciones empresariales y sindicales integrantes del Observatorio han abordado los distintos proyectos que podrán impulsarse en los tres ámbitos definidos en las bases en relación a absentismo laboral, la igualdad y la conciliación.

La reunión ha contado con la participación de la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y de la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María de la Luz Moreno, quienes han explicado el alcance de la convocatoria y sus principales líneas de actuación.

Uno de los puntos centrales de la reunión ha sido el análisis de la nueva convocatoria de ayudas económicas, con un presupuesto de 366.000 euros, impulsada por la Conselleria de Trabajo.

Esta línea de subvenciones, que abrió el plazo de presentación de solicitudes el pasado 8 de septiembre de 2026, tiene como objetivo financiar los gastos de funcionamiento de los observatorios específicos sobre igualdad, conciliación y absentismo laboral creados por las entidades con legitimación para negociar el Convenio colectivo del sector de la hostelería del archipiélago.

A través de esta convocatoria, cada organización sindical y empresarial podrá concurrir con sus propios proyectos técnicos y de investigación para dar respuesta a las necesidades reales del mercado de trabajo.

El primer paso para que el observatorio pueda desarrollar propuestas y líneas de acción es contar con datos objetivos y rigurosos directamente relacionados con los sectores de actividad como alojamientos, restauración y ocio nocturno, y que la FEHM pondrá a disposición del Observatorio.

Cabrer ha destacado el cumplimiento de los acuerdos tripartitos firmados hace un año tanto en lo que se refiere a salud laboral, como a lo referente al Observatorio. Se ha mostrado satisfecha de que el Observatorio inicie su recorrido en beneficio de empresas y trabajadores.

"Hemos cumplido los acuerdos tripartitos asumidos hace un año, tanto en lo que se refiere a la salud laboral como a la puesta en marcha y coordinación de este Observatorio", ha subrayado la consellera Cabrer.

En este marco, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) tiene previsto promover un estudio exhaustivo, actualizado y específicamente ajustado a la realidad de los sectores económicos incluidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Hostelería de Baleares.

El objetivo es disponer de datos reales y contrastados que permitan dimensionar el absentismo, analizar sus causas y evolución y, a partir de ellos, sustentar propuestas concretas.

La FEHM pondrá las conclusiones a disposición del conjunto del Observatorio para que patronales y representación sindical puedan trabajar sobre una misma base de información, compartir un diagnóstico, definir un plan de acción y evaluar, después de su implantación, la eficacia de las medidas que se adopten.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha señalado el espíritu constructivo de la mesa de todas las partes, así como el orden lógico de todos los pasos dados por parte de los firmantes del acuerdo y en este sentido ha puesto el foco en hacer frente común ante las administraciones que son los que tienen mayor capacidad para llevarlas a cabo.

Aguiló ha incidido en la importancia de que lo que se trabaje en el seno del Observatorio tendrá efectos en las negociaciones del próximo Convenio Colectivo.

El secretario general de la Federación de servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), José García Relucio, ha expuesto las líneas generales de los proyectos que prevé desarrollar en el marco de la convocatoria, con especial atención a las cuestiones relacionadas en materia de conciliación e igualdad y al seguimiento de los planes.