El nuevo sistema del SOIB busca agilizar la campaña anual de fijos-discontinuos hasta el 31 de enero de 2027

Para esta nueva campaña, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha reforzado la plantilla del SOIB con 28 nuevos trabajadores, 22 interinos y 6 de refuerzo. Su directora, María Luján Olivera, ha asegurado que el objetivo es "ofrecer una atención adecuada a todas las personas que necesiten acudir a las oficinas (...) así como facilitar que quienes puedan hacerlo telemáticamente, no tengan que acudir presencialmente o pedir cita previa".

Olivera ha recordado que las personas que ya han estado inscritas en el SOIB pueden realizar el trámite por Internet, sin tener que desplazarse ni pedir cita previa. Sí deberán pedirla las personas extranjeras que no hayan comunicado la renovación de su permiso de residencia o trabajo.

Desde la conselleria han apuntado que en la pasada campaña, de octubre de 2025 a enero de 2026, se gestionaron un total de más de 82.500 citas, y las expectativas para la actual son de un “volumen similar”, según la directora del SOIB, que estima unas 90.000 citas.