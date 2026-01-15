SUCESOS

El niño herido en el derrumbe de Manacor está estable y en observación en la UCI de Son Espases

El menor ha sido rescatado por los servicios de emergencias bajo un metro de escombros en el derrumbe que ha tenido lugar esta madrugada en una vivienda de la calle Sant Francesc de Manacor en la que ha fallecido su hermano, de 18 años.

Europa Press

Illes Balears |

Una ambulancia del 061 en Mallorca (archivo) | Europa Press

El niño de 12 años herido este jueves en el derrumbe de un tejado en Manacor, en el que ha muerto su hermano de 18 años, está estable y en observación en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Son Espases.

Cabe recordar que el niño ha sido rescatado por los servicios de emergencias bajo un metro de escombros en el derrumbe que ha tenido lugar esta madrugada en una vivienda de la calle Sant Francesc de Manacor.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 05.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

Un joven de 18 años ha fallecido y su hermano, de 12 años, ha resultado herido. En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente ha consistido en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

El derrumbe se ha producido mientras los dos hermanos dormían, quedando atrapados ambos. El mayor de ellos, de 18 años, al ser rescatado ya estaba fallecido; mientras que el menor ha sido asistido y trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE).

