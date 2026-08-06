Nibia Hotel Collection impulsa el proyecto con Támara Echegoyen al timón en la Copa del Rey de Vela

Nivia Hotel Collection se ha unido este año al proyecto deportivo de la embarcación Elsa para la 44ª Copa del Rey MAPFRE. La cadena hotelera mallorquina ha reforzado su compromiso con la excelencia, el talento y la proyección internacional de Mallorca convirtiéndose en patrocinador de la embarcación ELSA. Por este motivo, han pasado por los micrófonos de 'Más de Uno Mallorca', desde el Real Club Náutico de Palma, los protagonistas del equipo.

Uno de los grandes atractivos del proyecto es la presencia de Támara Echegoyen a la caña, campeona olímpica en Londres 2012 y única mujer patrona de toda la competición en las clases mixtas. La regatista ha destacado que la experiencia y el trabajo en equipo son las claves para sacar el máximo rendimiento a una embarcación nueva y ha defendido que las oportunidades en la vela deben depender del talento y la preparación, no del género.

Por su parte, Rodrigo Sanz ha subrayado la rápida evolución del equipo gracias a una tripulación formada por regatistas de gran nivel, entre ellos varios olímpicos, y confía en seguir mejorando durante las próximas jornadas. "Cada día aprendemos algo nuevo del barco y eso nos permitirá llegar al sábado en mejores condiciones", ha explicado el patrón.

El proyecto cuenta con el respaldo de Nivia Hotel Collection, la marca boutique de Garden Hotel Group, que se incorpora como patrocinador de la embarcación. Su director de marketing, Gabriel Llobera, ha destacado que la alianza nace de los valores compartidos entre la vela y la hotelería, como la excelencia, la preparación, la capacidad de adaptación y el trabajo coordinado de todo un equipo para ofrecer el mejor resultado.

Para Echegoyen, competir en la bahía de Palma siempre es especial por la calidad del campo de regatas y el nivel organizativo de la Copa del Rey MAPFRE, considerada la cita más importante del Mediterráneo.