Negueruela: “Las plazas de alquiler vacacional hay que progresivamente recuperarlas para el mercado residencial”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, ha planteado en una entrevista en 'Más de Uno Mallorca' que la ciudad avance hacia la recuperación progresiva de todas las plazas de alquiler vacacional para destinarlas al mercado residencial. Negueruela considera que, una vez prohibido este tipo de alquiler en Palma, el siguiente paso debe ser recuperar las plazas para destinarlas al mercado residencial, aunque ha defendido que el proceso debe hacerse de forma “garantista” y respetando los derechos y obligaciones de los propietarios.

El socialista ha señalado que una parte importante de las viviendas turísticas cuentan con autorizaciones de cinco años y ha apostado por no renovar estos permisos cuando lleguen a su vencimiento. A su juicio, esta vía permitiría recuperar plazas sin necesidad de indemnizar a los propietarios. Negueruela ha justificado la medida por la presión que soporta el territorio y por las “externalidades” que, según ha asegurado, genera actualmente el uso turístico de la vivienda.

Durante la entrevista, el candidato socialista también ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de aplicar “dos varas de medir” a la hora de autorizar concentraciones y actos ciudadanos. Negueruela ha defendido el derecho de los vecinos a manifestarse contra la saturación turística, el ruido o los problemas que afectan a los barrios, y ha criticado que se hayan vetado determinadas celebraciones y concentraciones mientras se facilitaba la movilización de apoyo a Ceuta celebrada recientemente en Palma.

De cara a las elecciones municipales de 2027, Negueruela ha insistido en que el PSOE aspira a recuperar la Alcaldía hablando de los problemas de Palma y ha rechazado la idea de que su candidatura tenga pocas posibilidades. El socialista ha asegurado que su partido se presenta “para ganar” y ha situado la vivienda, la saturación turística y las necesidades de los vecinos entre los principales asuntos de su agenda política.