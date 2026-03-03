Las navieras se abren a cobrar la tasa de vehículos que prepara el consell de Mallorca antes del 2027

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras de Mallorca, Fernando Rubio, ha asegurado este martes en Onda Cero Mallorca que las navieras han cambiado de postura y ahora se muestran dispuestas a encargarse de la gestión y cobro de la tasa a los vehículos que entren en la isla desde fuera, aprovechando la experiencia acumulada en Ibiza y Formentera.

"En la última reunión que tuvimos con las navieras hubo un cambio de postura por su parte", ha explicado Rubio en una entrevista ofrecida a Onda Cero Mallorca. Después de las críticas de la oposición por la "promesa incumplida" del consell de Mallorca de controlar la entrada de vehículos esta temporada turística, Fernando Rubio explica que "ahora se nos está planteando que sean ellas las que se pudieran encargar de esa gestión".

Rubio ha defendido el ritmo de trabajo del actual equipo de gobierno ante las críticas de la izquierda por no aplicar todavía una limitación de entrada de coches en Mallorca, recordando que "hemos tenido que empezar de cero" en esta legislatura. "Ojalá me hubiera encontrado un borrador hecho, ojalá me hubiera encontrado un estudio de carga, ojalá me hubiera encontrado unas negociaciones hechas", ha señalado, en referencia a la ausencia de avances en la etapa anterior.

El conseller insular de Movilidad ha subrayado en Onda Cero, en el programa 'Más de uno Mallorca', que el borrador de ley que impulsa el Consell de Mallorca prevé una tasa para los vehículos que llegan a la isla por mar y un techo de plazas para el sector del alquiler de coches. "Lo que nosotros proponemos en ese borrador es así y luego también está el tema de los rent a car, que sería establecer un techo, un tope de vehículos», ha dicho, insistiendo en que esta regulación deberá negociarse con el sector. Eso sí, se queja el responsable del departamento insular de Movilidad las asociaciones de vehículos de alquiler aún no han informado sobre el número total de coches que ofrecen en la isla y que pueden llegar a circular en Mallorca.

A pesar de las dificultades y la falta de apoyos de los socios del PP en el consell desde que Vox comunicara que rechazará cualquier intervención en la libre circulación de vehículos en Mallorca, Fernando Rubio no descarta que la limitación de vehículos pueda aprobarse en la actual legislatura. Preguntado directamente por si esta medida está descartada, ha sido claro: "No, yo no puedo descartar absolutamente nada", ha afirmado, tras defender que "además de regular la entrada de vehículos, también se tiene que apostar por el transporte público", al igual que "no descarta" contar con el apoyo de los partidos de la izquierda representados en el consell de Mallorca.