Los municipios del Pla de Mallorca modernizan sus infraestructuras de agua con 5,4 millones del ITS.

Los 14 municipios del Pla de Mallorca han presentado proyectos para reforzar y modernizar las infraestructuras del ciclo del agua, gracias a la inversión de más de 5,4 millones de euros, procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Se trata de proyectos que "van desde la reparación de las redes antiguas con pérdidas de agua hasta la creación de depósitos de regulación municipal", según ha explicado el Conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la presentación este jueves en el Ayuntamiento de Petra.

Respecto a las previsiones para este año, Lafuente ha asegurado que "este invierno ha llovido mucho y bien", por lo que las reservas hídricas de Mallorca "se están recuperando". Mientras, el Conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha querido poner en valor que estas actuaciones se pueden llevar a cabo "gracias a la llegada de turistas".

Por su parte, la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, ha insistido en la necesidad de invertir en la renovación de las fugas de aguas en los municipios y advierte de la dependencia de los acuíferos. Algaida, Petra, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí y Montuïri son solo algunos de los municipios que han podido beneficiarse de estos fondos para renovar sus instalaciones hidráulicas.