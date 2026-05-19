SUCESOS

Muere un joven sueco que sufrió un accidente de tráfico en Valldemossa a mediados de abril

Según han confirmado fuentes hospitalarias, el fallecimiento se produjo el pasado fin de semana en el hospital de referencia, donde el joven permanecía ingresado.

Europa Press

Mallorca |

Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases.
Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. | Europa Press

Un joven sueco de 27 años que el pasado 19 de abril sufrió un accidente de tráfico en Valldemossa ha fallecido en el Hospital Son Espases.

Según han confirmado fuentes hospitalarias, el fallecimiento se produjo el pasado fin de semana en el hospital de referencia, donde el joven permanecía ingresado.

El accidente tuvo lugar en la carretera Ma-1110, en el kilómetro 15, en torno a las 19 horas del 19 de abril. Un turismo con tres ocupantes de origen sueco --dos varones de 27 y 26 años, y una mujer de 25-- se salió de la vía y quedó volcado en la carretera.

El joven de 27 años fue trasladado a Son Espases en estado crítico, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron heridas de menor gravedad.

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