Miles de personas marchan en Palma e Eivissa contra las ampliaciones de los aeropuertos

Miles de personas han participado este domingo en sendas protestas en Palma y Eivissa en contra de las ampliaciones de los aeropuertos.

En el caso de Palma, la cita ha reunido a medio millar de personas que han rechazado igualmente las políticas de promoción turística del Govern.

"Ni más ampliación, ni más promoción", han coreado los participantes en la protesta que ha partido de la Delegación del Gobierno hasta el Consolat de Mar para rechazar las previsiones de crecimiento de AENA para los próximos años y mostrar al mismo tiempo su oposición a lo que consideración la incoherencia, por parte del Govern, de abanderar la contención mientras se abren nuevas rutas en destinos como Abu Dabi o Canadá.

La marcha ha tenido tiene lugar pocos días después de que se hayan conocido las previsiones de inversión e incrementos de pasajeros --de hasta 50 millones para 2031 en el conjunto de aeropuertos de Baleares-- en el Documento de Ordenación Aeroportuaria DORA III.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto, Pere Joan Femenia, ha alertado del "colapso" turístico y climático de las previsiones de AENA para los próximos años.

Entre las reclamaciones sobresalen el decrecimiento del número de vuelos, el freno a los aviones privados --23.000 en 2025 en todo Baleares-- y la aprobación de la ley de cogestión ya que, como han indicado, "el primer paso para decrecer es tener poder decisión". Femenia ha acusado a AENA de mentir y ha recordado que en 18 ocasiones se ha superado el límite de 66 vuelos a la hora en Palma.

Durante la marcha se han escuchado otros lemas como "AENA culpable, políticos responsables" o "su promoción, nuestra saturación". La protesta ha finalizado frente a la sede del Govern donde se ha leído un manifiesto con críticas tanto a AENA como al Ejecutivo autonómico, a quienes acusan, respectivamente, de incrementar las inversiones y las previsiones de crecimiento y de mantener las políticas de promoción del destino abriendo nuevas rutas.

Han rechazado igualmente lo que han considerado discursos elitistas, asegurando que "el turismo de lujo no es la solución".

Los manifestantes han mostrado igualmente su solidaridad con los vecinos que sufren los perjuicios del aeropuerto, como los vecinos de la Colònia de Sant Jordi, y han reclamado el fin de los vuelos nocturnos. "No puede ser que después de la medianoche sigan pasando aviones por encima de nuestras casas", ha afirmado en su intervención antes de arrancar la protesta Femenia.

En esta línea, frente al Consolat ha tomado la palabra un representante de los vecinos de la Colònia de Sant Jordi, que ha asegurado que desde que se abrió la segunda pista en los años 70 el sufrimiento es permanente. También ha intervenido una representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, que ha rechazado las políticas de grandes acontecimientos impulsadas en los últimos años con la voluntad, entre otras cuestiones, de convertir Palma "en una discoteca al aire libre".

También ha tomado la palabra una representante del colectivo Son Bonet Pulmó Verd, para rechazar el proyecto de parque fotovoltaico en esta zona verde de Marratxí. La mujer se ha pronunciado con marcado carácter extranjero, lo que ha sido respondido con algún grito de "en mallorquí".

La manifestación ha contado la participación de varios representantes de formaciones políticas como MÉS per Mallorca, Podemos y Coalició per Mallorca. También se ha dejado ver el exvicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes.

MILES DE PERSONAS EN EIVISSA

En Eivissa, por su parte, la protesta contra la ampliación del aeropuerto ha congregado a unas 2.000 personas. La protesta, organizada por la Associació de Joves d'Eivissa, ha comenzado en el paseo Vara de Rey para recorrer las principales calles de la ciudad. En ella, los asistentes han mostrado pancartas como 'Aena a la trena' o 'Per una Eivissa habitable'.

Ya en el Parque Reina Sofía, los convocantes han leído el manifiesto en el que han destacado que el proyecto de reforma previsto en el aeropuerto de Eivissa supone el "crecimiento desmesurado e insostenible de la capacidad de carga turística".

Según han afirmado, lo que realmente pretende Aena es incrementar las instalaciones para "favorecer la masificación y el aumento de visitantes en las Pitiusas", convirtiendo el Aeropuerto "en una caja registradora de la que sólo se lucrarán unos pocos".

El colectivo ha reiterado que cuestiona un modelo que se basa en la extracción de recursos naturales y sociales, en el que el beneficio turístico ya no se refleja en el bienestar de la población residente.

En total, unas 50 entidades se han sumado a este manifiesto, reclamando poder formar parte de la toma de decisiones "porque todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio". "No queremos una Eivissa más grande, queremos una Eivissa habitable", han señalado.