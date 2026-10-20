MÉS per Mallorca critica que Prohens mantenga promesas "vacuas" y que no disponga de "un proyecto de país"

MÉS per Mallorca ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, mantenga promesas "vacuas" y que no haya existido "ningún proyecto de país" en su discurso durante el Debate de Política General de la comunidad. En declaraciones a la prensa tras la intervención de la presidenta durante el pleno, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha indicado que Prohens ha intentado "colar mentiras como si fueran verdades".

En este sentido, ha apuntado que no es cierto que se haya aprobado una norma de regulación del espacio natural. "Entendemos que la presidenta no dispone de resultados satisfactorios a presentar", ha añadido. Apesteguia ha insistido en que la primera legislatura de Prohens "ha fracasado" y "está agotada", ya que, considera, no se han presentado medidas concretas para mejorar "los problemas reales" de la población balear.

Asimismo, ha afirmado que el discurso de Prohens se ha basado en repasar el trabajo realizado con "unos resultados escasos", hacer "promesas vacías sin ningún proyecto de país" y mantener "invenciones que ha querido colar como si fueran verdades". En este sentido, ha censurado que no haya hecho ninguna propuesta concreta para resolver los problemas estructurales. "Es anodino", ha sentenciado. Apesteguia ha subrayado, además, que la principal novedad en materia de vivienda es "rectificarse a sí misma".

MÉS ha insistido en que este miércoles propondrán soluciones "para resolver los problemas de la ciudadanía" ante un intento de la presidenta de hacer "un relato insubstancial con claras faltas a la verdad".