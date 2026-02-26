Meliá Hotels International cierra 2025 con un beneficio récord de 200 millones y afronta 2026 con optimismo

LEER MÁS R2 Hotels y Summum Hotel Group sellan una alianza estratégica para impulsar su crecimiento en Baleares y Canarias

Meliá Hotels International ha cerrado el ejercicio 2025 con un incremento del 23,6% en su beneficio neto, hasta los 200,2 millones de euros, consolidando su recuperación y reafirmando la solidez de su modelo de negocio. La compañía alcanzó un Ebitda sin plusvalías de 544,7 millones de euros, según ha informado la cadena hotelera.

Los ingresos sin plusvalías se situaron en 2.078 millones, un 3,2% más que el año anterior, incluso pese al impacto temporal del cierre por reformas de varios grandes hoteles y la evolución desfavorable del tipo de cambio del dólar frente al euro. El ingreso por habitación disponible creció un 6,6% en moneda constante, superando la media del sector y confirmando una moderación saludable en el ritmo de crecimiento.

Durante 2025, Meliá firmó 51 nuevos hoteles —todas en fórmulas asset light— y abrió 28 establecimientos, sumando más de 9.000 habitaciones. Su canal directo, Melia.com y la app, creció un 7% y mantuvo cerca del 50% del peso de las ventas centralizadas.

En materia de sostenibilidad, la hotelera volvió a ser reconocida por Standard & Poor’s Global como la compañía hotelera más sostenible de Europa y la tercera a nivel mundial. Además, ha aprobado un Plan de Transición Energética en España a diez años, con el objetivo de reducir 3.000 toneladas de CO₂ anuales.

Meliá afronta 2026 con una visión positiva

Meliá afronta 2026 con una visión positiva. Según la compañía, el ejercicio ha comenzado con reservas superiores en un 11% respecto al año anterior, sostenidas por la buena dinámica en Canarias, el Caribe y los hoteles de nieve. Meliá espera además un impulso adicional con la reapertura, tras su reposicionamiento integral, de hoteles emblemáticos como Paradisus Bali, Paradisus Cancún y Gran Meliá Don Pepe.

La compañía no prevé un cambio de tendencia en el corto plazo, en línea con las estimaciones del World Travel & Tourism Council, que anticipa que el turismo mantendrá un crecimiento por encima de la media de los sectores económicos al menos hasta 2035.

Según ha defendido Gabriel Escarrer, Presidente y Consejero Delegado, “Meliá Hotels International llega a su 70 Aniversario haciendo un positivo balance del año 2025, un ejercicio que puso a prueba, una vez más, la fortaleza del turismo. A pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales sin precedentes en un entorno global de cambio y dinamismo acelerado, la demanda turística se mantuvo robusta, coun crecimiento sólido y saludable, aunque más moderado que los últimos dos años".