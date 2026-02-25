R2 Hotels y Summum Hotel Group sellan una alianza estratégica para impulsar su crecimiento en Baleares y Canarias.

La cadena hotelera R2 Hotels, propiedad del grupo turístico alemán schauinsland-reisen, ha anunciado la firma de una alianza estratégica con Summum Hotel Group con el objetivo de fortalecer su estructura operativa y abrir una nueva etapa de expansión sostenible en los principales destinos turísticos de Canarias y Baleares, según ha anunciado este miércoles la compañía.

Actualmente, R2 Hotels cuenta con 12 establecimientos repartidos entre Fuerteventura, Lanzarote y Mallorca, además de un proyecto en desarrollo en la isla balear. La compañía, con sede corporativa en Fuerteventura, se ha consolidado en los últimos años como un referente del segmento vacacional internacional.

Con este acuerdo, R2 Hotels busca optimizar procesos, reforzar su capacidad de gestión y explorar nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo su identidad y valores de marca. El acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de schauinsland-reisen para potenciar un plan de desarrollo a medio y largo plazo, enfocado en la eficiencia operativa y la consolidación de la marca en destinos de alta demanda turística.

Visión compartida y compromiso

El CEO de schauinsland-reisen, Gerald Kassner, ha destacado la satisfacción del grupo por emprender “un proyecto a largo plazo junto a socios hoteleros de total confianza”, subrayando la “visión compartida y el compromiso con la calidad” que impulsa esta nueva etapa. Desde Summum Hotel Group, por su parte, se ha puesto en valor la afinidad estratégica y cultural entre ambas compañías.

Gracias a esta alianza, R2 Hotels y Summum conforman una plataforma hotelera conjunta de 46 establecimientos, que suman un total de 5.450 habitaciones distribuidas en Canarias, Baleares, Madrid, Barcelona, Málaga, Toledo, Girona y Medellín (Colombia). Esta nueva dimensión refuerza su capacidad para abordar proyectos de expansión bajo un modelo de crecimiento sostenible, según defienden desde la entidad.