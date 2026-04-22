Más de 202.000 personas están pendientes de la resolución de su caso en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que acumuló en 2025 más de 9.000 asuntos pendientes en un año, aunque el incremento es menor al del año anterior, situándose en el 8,9%, según la Memoria Judicial de 2025, presentada este miércoles en Palma.

Menorca es la isla que sufre menos retrasos. Por otro lado, la productividad ha aumentado ligeramente, un 1,8% respecto al año anterior, con la resolución de 4.000 asuntos más que en 2024, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa su presidente, Carlos Gómez.

Respecto al caos vivido en las oficinas municipales estos días con el inicio de los trámites para la regularización de inmigrantes, Carlos Gómez ha asegurado que, a pesar del atasco, "no se van a vulnerar derechos", aunque las personas que la hayan solicitado deberán esperar la decisión la administración, después de que en junio termine el plazo.

Mientras el sistema judicial en Baleares sufre una falta estructural de jueces, crece a la vez el número los litigios, derivado del aumento de la población de los últimos años. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Baleares harían falta 39 jueces más en Baleares, con la previsión de que el año que viene se creen 12 nuevas plazas.

Asimismo, Gómez ha avanzado que el juicio contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, no está señalado aún.