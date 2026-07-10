Más de 140 migrantes llegan en patera a las costas de Baleares

El número de migrantes que han llegado este jueves a Baleares ha ascendido a 114 después de que a las 12.58 horas se haya rescatado a 16 personas de origen magrebí a siete millas de Cabrera y a otras siete en línea de costa en Playa de Es Caló de la isla de Formentera a las 21.56 horas. A esta cifra se se le suma otra patera, interceptada a unas 10 millas al sur de Cabrera este viernes de madrugada, con 22 personas de origen magrebí a bordo, por lo que la cifra asciende a 143 personas.

En el operativo han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí.

Según la información facilitada por la Delegación de Gobierno, a las 11.00 horas se ha interceptado a 16 personas de origen magrebí al suroeste de Cabrera. Horas antes, sobre las 09.00 horas, se ha interceptado a otras 14 personas de origen magrebí en la zona de la Gavina de la isla de Formentera y, a las 09.25 horas, a ocho personas también de origen magrebí que han llegado a bordo de otra patera a Cala Santanyí, en Mallorca.

Estas pateras se suman a otras tres sobre las que se había informado este jueves. A las 06.15 horas fueron rescatadas 18 personas en la zona de S'Estufador de Formentera y, a las 08.00 horas, fueron interceptadas 35 personas en la Mola, en dos embarcaciones diferentes.

En lo que va de año, según el recuento realizado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, son ya 2.964.