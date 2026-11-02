Más de 110 identificados y 23 actas por armas, drogas u otros objetos en la convocatoria de Blocus en Palma

La Policía Nacional ha identificado a 112 personas y ha levantado 23 actas, por tenencia de armas, drogas u otros objetos, este sábado en la segunda convocatoria del movimiento Blocus en la plaza de España de Palma.

El dispositivo de 'Halloween' de la Policía Nacional se ha saldado también con un menor entregado a los padres por cometer infracciones. Según ha informado el cuerpo policial, también se han levantado cinco actas por armas, ocho por drogas y diez por llevar otros objetos, entre ellos piedras.

Estos son los resultados de los registros que llevaron a cabo las patrullas en la plaza de España y alrededores durante la tarde de este sábado en la que había convocada una supuesta concentración por parte de Blocus. Sin embargo, más allá de la presencia policial y de los registros a jóvenes, la situación en el centro de la ciudad fue de normalidad y tranquilidad en una concurrida plaza con gente disfrazada con motivo de 'Halloween'.

EL DISPOSITIVO DEL VIERNES TUVO QUE ACTUAR EN VARIAS OCASIONES

La calma y tranquilidad del sábado no se correspondió con lo vivido el viernes. La supuesta manifestación, difundida a través de redes sociales, finalizó con un altercado entre un grupo y los acampados por la vivienda en la plaza de España de Palma. Sin embargo, según han informado desde la Policía Nacional, los agentes evitaron un mayor enfrentamiento.

La Policía Nacional levantó 40 actas por infracciones diversas y entregó nueve menores de edad a sus padres por cometer infracciones en la convocatoria del movimiento Blocus Mallorca en Palma este viernes. Así, el cuerpo policial levantó 14 actas por tenencia de armas, cinco por drogas y otras 21 por llevar material corrosivo, papel de aluminio y pasamontañas. En el altercado, según ha indicado la Policía, un menor de 13 años, inimputable, lanzó una piedra a los agentes.