Marga Prohens recalca que está "negro sobre blanco" que las inversiones de AENA no pueden ligarse a más pasajeros

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este martes que el Ejecutivo tardó "cinco minutos" en mostrar el documento que desmentía al PSOE en relación a las previsiones de AENA y que por tanto está "negro sobre blanco" que quieren que lleguen inversiones, pero que no pueden ir ligadas a incrementos de pasajeros.

Prohens ha respondido de este modo al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes y después de que el socialista haya vaticinado que la 'popular' "será la presidenta de los 20 millones de turistas".

Negueruela ha acusado a Prohens de montar un "teatrillo" basado en repetir mentiras sobre la saturación, diciendo que sería "valiente". Más tarde, ha añadido el socialista, "se moderó" y habló de "contención". Sin embargo, ha criticado que se muestre "indignada" cuando habla de AENA mientras se abren nuevas rutas. "¿Para qué? Para traer más turista", ha añadido.

La presidenta, por su parte, ha lamentado la 'semana horribilis' del PSOE, que salió a decir que el Govern había pedido inversiones para más ampliación. "Tardamos cinco minutos en desmentirles", ha añadido. Para Prohens, es el Gobierno central el que quiere que en el año 2031 lleguen a las Islas 50 millones de turistas, en relación a las previsiones de AENA.

La presidenta ha recordado que el Consell de Mallorca está elaborando un estudio de carga para reducir plazas turísticas y ha reivindicado que el decreto de contención está funcionando. "Le puede dar las vueltas que quiera, pero ustedes serán los que aprobaron 115.000 plazas, mientras que este Govern ha aprobado cero", ha afirmado Prohens.