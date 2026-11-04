Mallorca negocia con Aeroméxico una conexión directa con México para el próximo año

Mallorca podría contar el próximo año con una nueva conexión aérea directa con México. El Consell de Mallorca está trabajando con la aerolínea Aeroméxico para hacer realidad esta ruta, según ha avanzado en Onda Cero el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, durante la World Travel Market de Londres. Ginard considera que esta conexión supondría una puerta de entrada no solo al mercado mexicano, sino también a otros países de Sudamérica, y permitiría atraer a visitantes interesados en una oferta turística diferente al sol y playa.

El conseller insular ha realizado también un balance positivo del comportamiento del mercado británico, uno de los principales emisores turísticos para Mallorca. Según ha explicado, ha registrado un crecimiento durante todo el año, especialmente en temporada baja, y un incremento cercano al 10% del gasto por turista. Ginard defiende que estos datos reflejan el cambio de modelo turístico, que busca priorizar el valor que aporta cada visitante frente al crecimiento del número de turistas.

Por otro lado, el Consell ha retirado 9.472 anuncios de oferta turística ilegal de distintas plataformas digitales durante la actual legislatura. Solo entre enero y septiembre de este año se han eliminado 658 anuncios de Airbnb, 204 de Booking, 593 de Vrbo y siete de Rentalia. Además, entre enero y octubre de 2026 se han tramitado 198 expedientes sancionadores y se han gestionado 76 procedimientos de declaración de ilegalidad de actividades, 69 de los cuales han terminado con una orden de cese inmediato.

El conseller de Turismo de Mallorca, Guillem Ginard, ha atribuido estos resultados al refuerzo de los recursos humanos y técnicos del departamento de Turismo, que ha pasado de contar con uno o dos técnicos de sanciones a disponer de 14, además de 31 personas en el servicio de inspección. El objetivo, ha subrayado, no es únicamente imponer multas, sino acabar con la oferta turística ilegal y conseguir que muchas de estas viviendas, especialmente las ubicadas en edificios plurifamiliares, recuperen su uso residencial para contribuir a mejorar el acceso a la vivienda y la convivencia entre residentes y visitantes.