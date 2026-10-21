José Vicente Marí Bosó repetirá como cabeza de lista del PP al Congreso por Baleares

El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, repetirá como cabeza de lista de los 'populares' al Congreso de los Diputados de Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Fuentes del partido han confirmado que Marí Bosó ha sido elegido como 'número uno' y optará a revalidar su escaño en la Cámara Baja, donde esta legislatura ha ejercido como portavoz adjunto y de presupuestos.

Por el momento se desconoce quién le acompañará en la lista del PP por Baleares. El plazo para registrar las listas ante la junta electorales provinciales finaliza el lunes, pero el partido está dosificando los anuncios de sus candidatos para el 29N.

"Agradezco la confianza que deposita en mi Alberto Núñez Feijóo y mis compañeros para volver a encabezar la lista del PP de Baleares al Congreso. Es un orgullo seguir trabajando para traer el cambio a España y para llevar a Feijóo a la Moncloa", ha dicho Marí Bosó.

Si lo consiguen, ha señalado, desde el Ejecutivo central llevarán a cabo "políticas que ayuden a los ciudadanos de Baleares a un mayor progreso y bienestar" y que complementen las medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens. "Mayor progreso, mayor bienestar, ese es nuestro anhelo para los ciudadanos de Baleares y en eso vamos a trabajar en los próximos años en el Congreso", ha sentenciado.