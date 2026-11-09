José Vicente Marí Bosó: «Nuestros jóvenes tienen que dedicar el 98% de su sueldo al alquiler»

La vivienda, la inmigración y el coste de la vida son, a juicio del candidato del Partido Popular de Baleares a las listas del Congreso el 29N, José Vicente Marí Bosó, los principales problemas a los que debe dar respuesta la política nacional. En una entrevista en Onda Cero Mallorca, en el programa 'Más de uno Mallorca, el cabeza de lista de los populares baleares a la cámara baja ha puesto el foco especialmente en la dificultad de acceso a la vivienda en las islas y ha defendido la necesidad de adoptar medidas excepcionales para aumentar la oferta.

«Nuestros jóvenes tienen que dedicar el 98% del sueldo al alquiler», ha afirmado Marí Bosó, que también ha recordado que la tasa de emancipación se encuentra, según sus palabras, en mínimos históricos. El candidato considera que el problema responde, entre otros factores, a la falta de vivienda disponible y a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Para Baleares, plantea agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los plazos de desarrollo del suelo residencial. «Hemos de hacer que el planeamiento, en lugar de durar 14 años para poner un suelo en marcha, dure tres o cuatro», ha señalado. También defiende impulsar vivienda pública, facilitar la disponibilidad de suelo y combatir el alquiler turístico ilegal, que considera otro factor que repercute en los precios.

Inmigración irregular y acuerdos con Vox

Durante la entrevista, Marí Bosó también ha abordado la inmigración irregular y la ruta migratoria entre Argelia y Baleares. El candidato del PP sostiene que es necesario combatir a las mafias, reforzar la cooperación con los países de origen y mantener relaciones con Argelia y Marruecos. Además, defiende una inmigración «legal, ordenada, con contrato de trabajo» y reclama activar los mecanismos de retorno.

Preguntado por las diferencias con Vox en esta materia, ha asegurado que a su partido no le preocupa ser considerado más o menos duro: «A nosotros nos importa solucionar los problemas de los ciudadanos».

En clave electoral, también ha justificado el acuerdo con Vox para concurrir conjuntamente al Senado. Marí Bosó ha defendido que los votos de ambas formaciones no deben dispersarse ante la candidatura conjunta de las fuerzas de izquierda y ha reconocido que la situación política obliga a adoptar decisiones de este tipo. No obstante, ha insistido en que el PP aspira a conseguir un respaldo amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre para garantizar la estabilidad del próximo Gobierno.

Rebaja del IVA de los alimentos básicos

En materia económica, el candidato popular ha criticado la presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Entre las propuestas que defiende su partido figura reducir el IVA al 4% para productos básicos como la carne, el pescado y las conservas, y situarlo en el 0% para determinados alimentos indispensables.

Marí Bosó ha reclamado también mejorar los salarios medios y ha señalado que el objetivo debe ser facilitar que las familias puedan afrontar tanto el coste de la vivienda como el de la cesta de la compra.