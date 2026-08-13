El IPC sube al 3,9% en Baleares en julio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,9% en Baleares en julio en tasa interanual, cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan tres meses de subidas en Baleares. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,9%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos restaurantes y servicios de alojamiento, un 8,7% más que en julio de 2025 (+1,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,4% (+0,9 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,7% (+0,5 puntos) y transporte, un 3,6% (+0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en sanidad, un 1,2% (-0,3 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,9% (+1,1 puntos); información y comunicaciones, un 2% (+1,6 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2% (-0,6 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.