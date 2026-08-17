Intervienen más de 2.600 artículos en dos operativos contra la venta ambulante en el centro de Palma

La Policía Local de Palma ha intervenido 2.677 artículos en dos operativos contra la venta ambulante desarrollados a lo largo del pasado sábado en el centro de la ciudad.

El primer despliegue, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, tuvo lugar en la zona de la calle Sant Miquel, donde se incautaron 1.407 camisetas y 63 bolsos.

Los agentes, en paralelo, elaboraron dos informes judiciales relacionados con la comisión de un presunto delito contra la propiedad industrial.

El dispositivo se trasladó a la zona de Dalt Murada, donde los policías intervinieron 877 imanes, 185 gorras, 100 gafas, 81 relojes, además de carteras y cinturones.

En este segundo operativo se tramitaron dos actas administrativas por venta ambulante y se realizaron otros dos informes judiciales por un presunto delito contra la propiedad industrial.

A estas dos actuaciones se le suma la que tuvo lugar el pasado jueves en el Parc de la Mar, que se saldó con la intervención de más de 3.000 artículos destinados a la venta ambulante.