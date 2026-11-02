Inca guarda un minuto de silencio en memoria de la mallorquina fallecida en el accidente de Toledo

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Inca ha guardado un minuto de silencio este domingo en memoria de la joven mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado miércoles. El Ayuntamiento había convocado a toda la ciudadanía a las 11.30 horas en la plaza de Santa Maria la Major para recordar a la inquera y a todas las personas que han perdido la vida en el accidente.

Decenas de personas han acudido a la plaza a esa hora para guardar el minuto de silencio, junto con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, entre otros representantes institucionales. En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha lamentado "profundamente" la muerte de la joven y ha trasladado su pésame a la familia y a sus seres queridos.

Como muestra de respeto, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos institucionales previstos en el marco de la segunda Fira d'Inca, excepto el homenaje a las personas mayores y el acto de reconocimiento y reparación de la memoria de Andreu París y Bernat Mateu.

Estos dos últimos actos, según el Consistorio, no se pueden cancelar a última hora por razones logísticas y organizativas y por la cantidad de personas implicadas. Así, se llevarán a cabo de manera sobria, sin carácter festivo y con un recuerdo para la mallorquina. La Fira, ha continuado el Ayuntamiento, también se celebrará de forma sobria y recogida, para no perjudicar a las personas y pequeños negocios que participan.