El IDISBA, y la AECC firman un convenio de colaboración para reforzar la lucha contra el cáncer en Baleares

El acuerdo, con una duración inicial de cuatro años, busca según el gerente de Idisba, Carlos Enrique, impulsar iniciativas conjuntas de prevención, divulgación y promoción de la salud, "además de dar más visibilidad a los proyectos de investigación que se desarrollan en las Islas".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, José Reyes, ha asegurado que "la ciencia es clave para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad", y que la Asociación apuesta "por el talento investigador y proyectos en el territorio".

Ambas instituciones coinciden en que la alianza "permitirá acercar la ciencia a la ciudadanía y mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes oncológicos". La firma del acuerdo se ha realizado con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García.