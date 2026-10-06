La huelga de 0-3 años reúne a 160 personas ante el Parlament

La huelga del ciclo 0-3 años, que contaba hasta las 11.00 horas con un seguimiento del 21 por ciento en Baleares, ha reunido a unas 160 personas de la Xarxa 0-3, CCOO, STEI y UGT, según la Policía Local de Palma, que han criticado el decreto de mínimos del Govern para las trabajadoras de este ciclo al considerar que el texto es un "copia-pega" del decreto que ya había.

Las personas concentradas, ataviadas con camisetas amarillas, han hecho sonar silbatos, cacerolas y megáfonos durante la protesta. Entre las consignas coreadas se han escuchado lemas como 'Nuestro convenio, nuestro futuro', 'Si somos educación, queremos regulación', '0-3 es educar, no solo guardar' o 'Que salga Prohens'.

Las trabajadoras del ciclo 0-3 años celebran este martes una huelga general, con el 21% de las educadoras de Baleares secundando la protesta a las 11.00 horas, según datos de la Conselleria de Educación y Universidades, que recogen que, por islas, el 20,4% de las educadoras de Mallorca se han sumado a la huelga; en Menorca lo ha hecho el 42%; mientras, en Eivissa y Formentera el seguimiento ha sido del 10% y 6,4%, respectivamente.

La Xarxa 0-3 ha hecho una valoración "positiva" de la concentración y de la huelga, según ha afirmado una de sus portavoces, Noelia Jiménez, si bien ha reconocido que la situación es "complicada" porque el colectivo se siente "engañado".

En este sentido, ha asegurado que el Govern "se ha aprovechado de la buena fe" de la Xarxa de hacer las cosas de la forma "más pacífica y coherente" y ha considerado que la Conselleria de Educación y Universidades les ha hecho una "jugada".

Jiménez ha recordado que el Govern prometió una propuesta del decreto de mínimos, pero ha reprochado que el borrador es una "vergüenza" porque "no habla de ratios, ni de los niños con necesidades educativas especiales".

Por su parte, otra portavoz del colectivo, Dolores Márquez, ha acusado al Ejecutivo balear de no haber presentado "ninguna propuesta nueva ni tiene intención". "Uno de los anuncios que se ha hecho es la equiparación salarial. Queda muy bien con las palabras, pero la realidad es que no sabemos la cantidad de dinero. Solo sabemos que esta equiparación salarial son diez meses. Ya en julio y agosto volvemos a cobrar 1.200 euros", ha lamentado Jiménez.

La Xarxa ha criticado al Govern por "no haber tenido ninguna reunión" y ha lamentado que "seguramente" la persona que cobrará el suplemento será la jefa de cada centro educativo del ciclo 0-3 años, mientras que el resto de maestras "no lo cobrarán". Por lo tanto, el Govern "no está arreglando nada", según las trabajadoras.

Las portavoces han reclamado una mesa para poder negociar el convenio colectivo y el decreto de mínimos. "¿Nos quieren tener en la calle? Porque al final es lo que demuestran", ha señalado Jiménez.

En esta línea, ha asegurado que el colectivo está "muy enfadado" y ha advertido que es el momento de decir "basta" y que "no pararán".

LOS SINDICATOS CRITICAN LA SITUACIÓN DE 0-3

La responsable de 0-3 años de CCOO, Paca Ramis, ha destacado que la situación del ciclo en Baleares es "caótica" y que "no valen más anuncios del conseller ni de la presidenta del Govern".

Ramis ha lamentado que las trabajadoras partían hace un año y medio con "la misma situación" que la actual, con aulas llenas de ocho niños, salario mínimo interprofesional, sin convenio colectivo autonómico, sin revisión del decreto de mínimos.

Asimismo, ha recordado que la Xarxa no ha tenido todavía una mesa con el Govern para tratar estos temas y ha criticado al Govern por "no querer una interlocución" con el colectivo.

El sindicato ha reprochado al Ejecutivo balear que esté preparando "una nueva tabla salarial y lo que no puede ser es que haya siete tablas salariales para las Islas". Con todo, ha alertado de la posibilidad de una nueva convocatoria para una huelga general.

Por su parte, la responsable del ciclo 0-3 años del STEI, Sandra Serra, ha exigido un convenio económico para las trabajadoras y ha criticado que el decreto de mínimos "reconoce una maestra por cada tres aulas y solo cuatro horas de las educadoras", por lo que "no se reconoce la jornada completa".

Serra ha solicitado que se reconozca la vocación de las trabajadoras 0-3 y ha sostenido que "quieren una mejora de calidad educativa", no solo la equiparación salarial.

El responsable del sindicato de enseñanza privada y concertada de UGT, Jaume Coll, ha añadido que el Govern "se ha enfocado en la gratuidad del servicio 0-3 sin enfocarse en las trabajadoras".