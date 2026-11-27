"Pedimos a los ministerios competentes que nos digan cuál es el plan, pero este plan no puede pasar por los puertos de Baleares, no están a disposición para esto", ha remarcado en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

Para Costa, hay puertos "más adecuados" que los de las Islas para llevar a cabo una operación de estas características. El Govern ha puesto a disposición el puerto de Sant Antoni para labores de análisis, pero "no para que el barco entre en este puerto". "No lo vamos a aceptar", ha subrayado.

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo "desconoce totalmente" en plan de actuación en relación con el 'Med Emre'. "Exigimos que en las próximas horas los responsables de la gestión den la tranquilidad y las explicaciones pertinentes", ha reclamado.

En esta línea, ha subrayado que la zona en la que se encuentra el buque es un corredor de cetáceos y que cuenta con un "grandísimo valor ambiental".

"Estamos preocupados", ha remarcado, insistiendo en que el Govern "desconoce" cuál es el plan. Así, ha indicado que el Ejecutivo balear "no puede hacer de portavoz" de una situación que "no conoce" y, por ello, ha solicitado información que "evidencie que la situación está bajo control".