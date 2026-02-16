salud

El Govern presenta el primer grupo de trabajo del nuevo modelo asistencial de salud mental

La reunión ha permitido fijar las primeras líneas de actuación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos

Patricia Segura

Palma |

Archivo - [Medios.Regionales.Csalud] Np+Foto: Andalucía Impulsa Un Proyecto De Ayuda Entre Pacientes De Salud Mental (Imagen de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Imagen de archivo | Europa Press

El Govern ha presentado este lunes el primer grupo de trabajo del nuevo modelo asistencial de salud mental, que busca reforzar la atención y mejorar la asistencia de los trastornos de la conducta alimentaria dentro del sistema público sanitario.

"Un modelo escalonado que valora el grado de necesidad de las visitas para que los pacientes con diferentes patologías no compitan en las mismas listas de espera", según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, quien ha destacado la importancia de coordinar a los profesionales y avanzar hacia un modelo más especializado e integral.

Además, este lunes se ha constituido el primer Grupo de Trabajo del Trastorno de la Conducta Alimentaria. La reunión ha permitido fijar las primeras líneas de actuación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. En este sentido, Toni Zamora, coordinador autonómico de Salud Mental, ha subrayado la necesidad de intervenciones psicológicas en Atención Primaria.

Con este plan la Conselleria de Salud espera que se reduzcan los tiempos de las listas de espera, así como mejoras en la accesibilidad y la calidad asistencial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer