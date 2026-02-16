El Govern presenta el primer grupo de trabajo del nuevo modelo asistencial de salud mental

El Govern ha presentado este lunes el primer grupo de trabajo del nuevo modelo asistencial de salud mental, que busca reforzar la atención y mejorar la asistencia de los trastornos de la conducta alimentaria dentro del sistema público sanitario.

"Un modelo escalonado que valora el grado de necesidad de las visitas para que los pacientes con diferentes patologías no compitan en las mismas listas de espera", según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, quien ha destacado la importancia de coordinar a los profesionales y avanzar hacia un modelo más especializado e integral.

Además, este lunes se ha constituido el primer Grupo de Trabajo del Trastorno de la Conducta Alimentaria. La reunión ha permitido fijar las primeras líneas de actuación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. En este sentido, Toni Zamora, coordinador autonómico de Salud Mental, ha subrayado la necesidad de intervenciones psicológicas en Atención Primaria.

Con este plan la Conselleria de Salud espera que se reduzcan los tiempos de las listas de espera, así como mejoras en la accesibilidad y la calidad asistencial.