El Govern presenta un dispositivo de prevención contra incendios y de protección de espacios naturales ante el eclipse del 12 de agosto

Ante los riesgos por el gran aumento de presión humana en las zonas de alto riesgo de incendios y parques naturales, el Govern sumará refuerzos tanto del IBANAT como de agentes de medio ambiente. El dispositivo supondrá aumentar en 49 los bomberos forestales hasta un total de 161 en las Islas, así como 18 agentes más de medio ambiente que sumarán 35 en total.

Se vigilarán especialmente zonas senderistas dentro de la Serra de Tramuntana y parques naturales protegidos, y se reforzarán también las horas de vuelo del avión que vigila todas estas zonas, y a nivel marítimo, las barcas del servicio de vigilancia de Posidonia se desplazarán hasta las zonas de mayor visibilidad del fenómeno para vigilar los fondeos.

El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, ha querido recordar que habrá puntos seguros para la visibilidad del eclipse y la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades en todo momento para evitar riesgos: "Sabemos que será una jornada muy especial y queremos que todo el mundo la pueda disfrutar, pero pido que se haga con la máxima prudencia y responsabilidad", ha expresado.

Al refuerzo en personal y medios materiales, se suma como medida preventiva del Govern la campaña en medios de comunicación bajo el lema ‘eclipsi segur’, donde se busca concienciar a la población, así como informar de los puntos.