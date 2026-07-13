El Govern pone en marcha junto a Calvià y los hoteleros del municipio el primer plan piloto de movilidad laboral sostenible de Baleares

Se trata de un paquete de medidas para facilitar la llegada al puesto de trabajo en una zona donde más del 50% va a trabajar en transporte público, y de estos más del 43% lo hace en autobús, según encuestas realizadas por el propio Govern, que ha presentado este lunes en plan juntamente con el consistorio y representación hotelera.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, los ha valorado como "un primer paso" ante los atascos, "nuestra gran asignatura pendiente de esta legislatura", según ha dicho Amengual, que ha agradecido al Govern haber pensado en Calvià para implantarlo. El ejecutivo ha reforzado de momento la red de autobuses TIB y ha añadido tres autobuses a la línea 104 que une Magaluf y Palma, aumentando las frecuencias más de un 17 % e incrementando en 23.000 el número de usuarios, un 9% más que antes de iniciarse las medidas del plan piloto.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que "somos una comunidad autónoma orgullosamente turística, pero también tenemos que tener como objetivo muy claro el pensar tanto en los trabajadores como en nuestros residentes", en referencia a las mejoras en transporte que supondrá este plan, enmarcado en el Pacto por la Sostenibilidad, para las personas trabajadoras de la zona y vecinos.

A las medidas del Govern se suman prácticas de algunos establecimientos hoteleros como ofrecer ayuda a quien comparta su vehículo o un servicio de transporte lanzadera con recogida en diversos puntos de Palma. Según Mauricio Carballeda, representante de las asociaciones hoteleras del municipio, su intención es "seguir colaborando, proponiendo soluciones y siendo parte activa del proyecto colectivo que mejora nuestro destino y mejora la calidad de vida de quienes vivimos y trabajamos aquí".

A partir de los resultados del plan durante la temporada turística, el Govern estudiará si ampliarlo o no a otros municipios de las Islas.