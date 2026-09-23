El Govern inspeccionará 74 edificios de viviendas de protección oficial para detectar fraudes

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha señalado este miércoles en rueda de prensa que, en concreto, se realizarán las inspecciones en 60 promociones en Mallorca, diez en las Pitiusas y cuatro en Menorca.

Reynés ha detallado que las promociones situadas en municipios turísticos se visitarán de forma preferente durante la temporada turística, principalmente para evitar la oferta vacacional ilegal.

En estas intervenciones, se comprobarán el visado de contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos de los beneficiarios o el cumplimiento de comunicación de tanteo y retracto en caso de venta. Además, se prevén inspecciones también de un mínimo de diez viviendas de precio limitado ya inscritas en el registro.

Las inspecciones buscarán que se cumpla la normativa de habitabilidad, además de comprobar posibles infracciones por parte de grandes tenedores de viviendas o el impago de gastos de las comunidades de propietarios.

Reynés ha destacado que principalmente las inspecciones se realizarán en viviendas de protección oficial y de precio limitado, pero también pueden inspeccionarse viviendas libres que hayan sido denunciadas previamente por ciudadanos o por las autoridades.

Estas inspecciones tienen como principales objetivos garantizar el cumplimiento de la normativa de vivienda, especialmente en relación con las viviendas sujetas a protección pública --tanto vivienda protegida como de precio limitado-- y los requisitos de habitabilidad, y para promover una utilización socialmente adecuada del parque residencial.

Los objetivos específicos son la persecución del fraude en viviendas y el control del cumplimiento de la legalidad en otras cuestiones, como la normativa reguladora de los agentes inmobiliarios, la normativa de grandes tenedores o el depósito de las fianzas de alquiler.

El plan de inspecciones incluye también una campaña informativa para dar a conocer la normativa vigente y los diferentes tipos de infracciones, las sanciones previstas en cada caso y el canal web de denuncias en el portal del Govern abierto a la ciudadanía para comunicar posibles irregularidades.

SOBREOCUPACIÓN E INFRAVIVIENDA

El director general ha explicado que la sobreocupación y la infravivienda se inspeccionarán principalmente en viviendas libres. La primera se produce en viviendas en las que reside un número de personas superior al que determina la cédula de habitabilidad, mientras que la infravivienda es cuando distintas estancias de una vivienda se convierten en habitaciones o se alquilan zonas que no constan como dormitorios.

En cualquier caso, Reynés ha sostenido que, en algunas ocasiones, pueden darse situaciones de sobreocupación e infravivienda de forma paralela en un mismo domicilio.

El Govern, mediante inspecciones, ha detectado casos de infraviviendas en trasteros o locales destinados a la actividad comercial, y casos de sobreocupación en viviendas que han convertido la sala de estar en cuatro habitaciones, según el director general.

Los casos de sobreocupación e infravivienda son más comunes en las islas donde el incremento poblacional ha crecido más que el parque residencial. Así, Eivissa recoge el mayor número de estos casos.

Reynés ha defendido que, en los seis primeros meses del año, se han realizado 40 inspecciones, más que en los cinco años anteriores. En total, desde 2022 se han inspeccionado 120 viviendas.

Las sanciones pueden ser graves o muy graves con multas de 3.000 a 30.000 euros en función de la gravedad.

EL GOVERN ES "CONSCIENTE" DEL DESAFÍO DE LA VIVIENDA

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha sostenido que el Govern es "consciente" del desafío que supone la vivienda en las Islas. "Podríamos echar la mirada atrás y hablar de políticas que nunca se activaron, pero esta no es la posición valiente del Govern", ha alegado.

En este sentido, ha manifestado que las inspecciones son "necesarias" para vigilar la oferta de viviendas y que el parque de viviendas de protección oficial en Baleares "cumple con su función". Así, la campaña planea defender a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y perseguir a quienes incumplen la ley.