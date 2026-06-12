El Govern empieza a trabajar en los presupuestos de 2027 en Baleares

El Govern aprobará este mes la orden de elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027 para que las Consellerias puedan comenzar a trabajarlos y ha destacado que afronta su tramitación con "absoluta normalidad y tranquilidad".

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado que la negociación con Vox se centrará solo en los presupuestos y ha cerrado la puerta a aceptar pactos que incluyan otras medidas.

"Ley a ley", ha remarcado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, quien ha afirmado que hasta hoy desde el Govern no han hablado con los de Santiago Abascal sobre las cuentas autonómicas.