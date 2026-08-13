El Govern destaca el buen funcionamiento del dispositivo del eclipse: "El éxito es de la sociedad balear"

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha celebrado el buen funcionamiento del operativo con motivo del eclipse y ha agradecido la labor de todos los profesionales que participaron, tanto de forma directa como indirecta, y el comportamiento de la ciudadanía.

"El éxito es de la sociedad balear en su conjunto", ha destacado en una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo Eclipbal, desplegado con motivo del eclipse en el que participaron más de 2.100 efectivos. También ha puesto en valor la actuación de la población, resaltando que "el éxito es de la sociedad balear en su conjunto" y que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, "ha estado a la altura de la situación".

Así, ha resaltado que la movilidad fue "buena" y los flujos de tránsito funcionario bien tanto en la llegada de la población a los puntos de observación como en el regreso. "Eso no quiere decir que no hubiera atascos", ha puntualizado. Gárriz ha subrayado el "buen funcionamiento" de los planes de emergencia de los municipios y de los planes de movilidad que, ha dicho, "se han ajustado muy bien a la realidad" de la jornada. "Estamos muy satisfechos con el procedimiento y la metodología", ha resumido.

Igualmente, ha defendido las medidas y restricciones adoptadas por el Govern para garantizar la seguridad. "Sin todo este trabajo no podemos saber que hubiera pasado. Lo que está claro es que haciendo todo lo que hemos hecho tenemos este resultado", ha agregado.

BALANCE DE INCIDENTES

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 gestionó un total de 46 incidentes relacionados con el eclipse en Baleares, entre las 00.00 horas del 12 de agosto y las 00.00 horas del día 13. En concreto, el 112 recibió durante la jornada 2.340 llamadas y gestionó 46 incidentes relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico.

Según ha detallado Gárriz, entre las 21.00 y las 23.00 horas fue cuando el 112 recibió más llamadas, con un total de 471, una cifra similar a la de un día de agosto habitual. Del total, nueve incidencias estuvieron relacionadas con el eclipse. Una de ellas fue un incidente de tráfico en Sóller, en concreto, en el túnel que une esta localidad con el puerto. Los dispositivos de movilidad funcionaron bien igualmente en las zonas con restricciones en Formentera, Eivissa y Menorca.

La mayor parte de las incidencias durante el día fueron en Mallorca, con 34. Del total, cinco se dieron en Valldemossa y otras cinco en Andratx, cuatro en Calvià, cuatro en Pollença, tres en Palma, dos en Banyalbufar, dos en Llucmajor, Esporles, Fornalutx, Santanyí, Capdepera y Porreres.

En Eivissa fueron ocho: cuatro en Sant Antoni, tres en Sant Josep y una en Sant Joan; en Menorca han sido tres, dos en Ciutadella y una en Alaior; y en Formentera solo hubo una. Del total, 12 estuvieron relacionadas con incidentes de tráfico y cinco de seguridad. Hubo tres personas extraviadas en la montaña y otra en la playa, mientras que dos peatones estuvieron en situación de peligro.

Además, se produjeron dos caídas a rocas de personas que tuvieron que ser rescatadas, un obstáculo en la calzada, un accidente de moto, un incendio y un accidente en sendas embarcaciones, un accidente en un establecimiento, seis emergencias médicas --cinco en la calle y una en una playa--, dos denuncias, un accidente por caída, una violación de un domicilio y una embarcación a la deriva.