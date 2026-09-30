El Govern alerta de que el encarecimiento de los viajes afectará a todos los destinos, también a Baleares

El encarecimiento de los viajes, impulsado entre otros factores por la subida de los combustibles, puede convertirse en uno de los elementos que condicionen la evolución del turismo en las próximas temporadas. El director general de Turismo del Govern balear, Miquel Rosselló, reconoce que Baleares tendrá que permanecer atenta a esta evolución, aunque señala que se trata de un fenómeno que afectará al conjunto de destinos turísticos.

“Esto va a afectar a todos los destinos, el tema del encarecimiento de precios”, ha señalado Rosselló en una entrevista en Onda Cero Mallorca, en la que ha sido preguntado por la posibilidad de un cambio de ciclo turístico ante el aumento del coste de viajar. El responsable de Turismo considera que este escenario demuestra también la necesidad de evitar decisiones precipitadas. “No podemos hacer políticas en caliente”, ha apuntado.

Rosselló admite que existen “riesgos añadidos” que pueden condicionar la evolución del turismo, entre ellos la subida de precios y la situación geopolítica. Por ello, insiste en la importancia de seguir de cerca las señales que está ofreciendo el mercado durante los próximos meses.

Baleares afronta el futuro con cautela

A pesar de estos factores de incertidumbre, el director general de Turismo señala que las previsiones apuntan a mantener cifras similares a las de años anteriores. “Tenemos que estar muy vigilantes en cuanto a estos indicadores, estas señales que nos da el mercado y ver cómo van evolucionando en los próximos meses”, ha explicado.

En este contexto, Rosselló reivindica la fortaleza del destino balear, aunque reconoce que las circunstancias externas pueden terminar afectando a las islas igual que al resto de destinos. “Tenemos un producto extraordinario, un destino extraordinario”, ha defendido, antes de advertir de que esas “externalidades negativas” pueden tener impacto tanto en Baleares como en otros territorios turísticos.

Contención del crecimiento en temporada alta

El director general de Turismo también ha defendido la estrategia de contención turística del Govern. Según ha explicado, Baleares debe dejar de poner el foco únicamente en el número de llegadas y apostar por generar valor, proteger a las empresas y a los trabajadores y mejorar la sostenibilidad del destino.

Rosselló ha señalado que en temporada alta “no se puede crecer más” y que el objetivo pasa por “aplanar esa curva de llegadas”, mientras que durante los meses de menor actividad se debe trabajar para redistribuir mejor los flujos turísticos. En el caso de los aeropuertos, ha reclamado que las inversiones de AENA se centren en seguridad, bienestar de los usuarios y modernización, y no en aumentar el volumen de pasajeros.

El director general apuesta, además, por la diversificación de mercados, especialmente a través de las conexiones de largo radio, para reducir la dependencia de los principales mercados emisores. A su juicio, contar con visitantes de distintos países permite reducir el impacto que una crisis económica o cualquier otro factor externo pueda tener sobre Baleares.

Rosselló ha realizado estas declaraciones coincidiendo con la celebración de la Nit del Turisme este miércoles en Marratxí, que reúne en Mallorca a representantes del sector turístico y de las instituciones para reconocer iniciativas, empresas y profesionales vinculados al turismo de las islas.