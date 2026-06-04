TURISMO

El Gobierno, pendiente de la situación de las hoteleras mallorquinas en Cuba.

El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, insiste en el trabajo constante que se lleva a cabo para garantizar los intereses empresariales en cualquier país.

Europa Press

Mallorca |

Alfonso Rodríguez reclama al Govern declarar Baleares zona tensionada
Alfonso Rodríguez reclama al Govern declarar Baleares zona tensionada | Europa Press

El Gobierno central está pendiente de la situación de las empresas mallorquinas en Cuba, en línea con el trabajo constante que se lleva a cabo para garantizar los intereses empresariales en cualquier país.

Lo ha explicado este jueves el delegado del Ejecutivo central en Baleares, Alfonso Rodríguez, que ha criticado a los partidos políticos españoles que apoyan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, "vestido de neoliberalismo resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente".

Rodríguez ha instado a proteger los intereses de las empresas turísticas de Baleares igual que el derecho del pueblo cubano a acabar con un bloqueo que está poniendo en riesgo su propia supervivencia económica y la tranquilidad de sus ciudadanos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer