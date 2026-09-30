Las gasolineras de Baleares consideran "positivo pero insuficiente” el nuevo paquete de medidas del Gobierno ante la subida de los carburantes

Pese a la aprobación por parte del Ejecutivo central del paquete de medidas por valor de 12.000 millones de euros ante la subida de precios de los carburantes, que entra en vigor este jueves, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, considera que es "insuficiente" y reclama reducir el IVA de los carburantes, según ha dicho ante los micrófonos de Onda Cero.

Cabe recordar que este tercer paquete de medidas contempla descuentos de 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. Además, incluye una cláusula automática por la que, si la gasolina o el diésel suben más de un 15 % en un mes, se recuperará el descuento de 20 céntimos por litro, y si lo hacen la electricidad o el gas, se bajará el IVA y el impuesto especial de electricidad.

Sin embargo, para Mayans "se ha cometido un error" al no incluir medidas compensatorias para las gasolineras que han almacenado stock no bonificado. En este sentido, ha explicado que aquellas gasolineras que compren carburantes bonificados "podrán bajar precios a partir de mañana", mientras que aquellas con stock lo tendrán que hacer "más adelante".

Por último, ha añadido que hay "preocupación" entre el sector y los consumidores porque ha bajado el consumo y hay mucha más prudencia a la hora de llenar el depósito.