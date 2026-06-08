Una fuga de gas en un piso turístico ilegal en Palma deja 13 heridos, cuatro de ellos graves

Cuatro personas han resultado heridas de gravedad y nueve de carácter leve por una fuga de gas en una vivienda dedicada supuestamente al alquiler turístico ilegal en Palma.

Según la información trasladada por el SAMU 061, las heridas graves han sido trasladadas al Hospital Son Espases y son una mujer de 34 años y tres hombres, dos de 33 años y uno de 23. Los nueve heridos leves fueron atendidos en el lugar.

El aviso de la fuga de gas se ha registrado este domingo, pasadas las 06.00 horas, en la calle Pisa. A su llegada, los efectivos sanitarios se han encontrado con tres personas inconscientes. Se han movilizado varias ambulancias, policía y bomberos.

Policía Nacional y Bomberos de Palma investigan las circunstancias del incendio en esta vivienda que, según las manifestaciones de los vecinos, podría estar dedicándose al alquiler turístico ilegal.

Las primeras investigaciones apuntan a una mala combustión de la caldera de gas que habría provocado unos elevados niveles de monóxido de carbono. Al parecer la terraza había sido acristalada y este hecho habría provocado la acumulación de los gases.

Los bomberos han desalojado de manera preventiva todo el edificio, pero más tarde, al comprobar que los niveles de gases eran los adecuados han podido regresar a sus hogares. Los contadores de la vivienda afectada han sido precintados.