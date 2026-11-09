Feijóo se compromete a solicitar la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria de Baleares

Es uno de los compromisos que ha adquirido durante el acto de precampaña electoral que ha protagonizado la tarde de este lunes en Palma, que ha centrado en cuestiones como la migración, la seguridad y la vivienda.

En materia migratoria, el líder de los 'populares' ha abogado por recuperar el control de la inmigración y de las fronteras con un plan específico para proteger la frontera marítima de Baleares.

También a perseguir a las mafias, a reforzar los controles, a aplicar el Reglamento de Retornos y a solicitar a la Unión Europea (UE) la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

"La situación es insostenible para los vecinos, para los servicios públicos y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha sostenido Feijóo. El Gobierno, a su parecer, ha convertido la gestión migratoria "en una acumulación de centros de acogida y carpas en lugar de solucionar el problema".

En el acto, celebrado en uno de los salones del Pueblo Español de Palma, con capacidad para cerca de 2.000 personas, también han participado la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y el 'número uno' del partido al Congreso, José Vicente Marí Bosó.