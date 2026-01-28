FITUR 2026

La Federación Balear de Vela impulsa en Fitur el proyecto olímpico de Paula Barceló y María Cantero

La presidenta federativa, Cati Darder, destaca la visibilidad de la vela femenina y las regatistas explican su preparación en la clase 49er FX con el objetivo de estar en los próximos Juegos.

Onda Cero Mallorca

Palma |

La presidenta de la Federación Balear de Vela, Cati Darder, y las regatistas Paula Barceló y María Cantero han presentado en Fitur el proyecto deportivo de la tripulación y su hoja de ruta hacia los próximos Juegos Olímpicos. En declaraciones a Onda Cero en el recinto de IFEMA, en Madrid, han reivindicado el papel del deporte dentro de la promoción turística.

Barceló y Cantero han explicado que compiten en la clase 49er FX y que llevan ocho o nueve años navegando en esta modalidad. También han subrayado que en la vela el trabajo en equipo “lo es todo”, tanto entre la tripulación como con el entrenador, y que mantienen entrenamientos diarios incluso en días de viaje.

Las deportistas han agradecido el apoyo de patrocinadores, clubes y federaciones, y han recordado que la vela es un deporte minoritario que necesita respaldo para sostener proyectos de alto nivel. Por su parte, Darder ha destacado la visibilidad que aportan las tripulaciones femeninas y su papel como referente para los más jóvenes.

